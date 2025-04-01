Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказала мнение, что Соединенные Штаты должны оказать большее давление на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает N-tv.
«Но сейчас нам нужно, чтобы Россия согласилась на это прекращение огня, проявила добрую волю. Я думаю, что США также могут сыграть свою роль в оказании большего давления на Россию, чтобы она прекратила эту агрессию», — сказала Каллас.
Накануне Каллас фактически открыто признала, что действия Евросоюза в отношении России нанесят ущерб странам Центральной Азии. При этом глава дипломатии ЕС продолжила выдвигать к Центральной Азии требования, одновременно напомнив о 16 введенных против России санкционных пакетах.
Ранее сообщалось, что Брюссель недоволен поведением Каллас, так как она провоцирует и расшатывает внешнюю политику ЕС.