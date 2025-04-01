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Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине

Глава дипломатии ЕС Каллас призвала США оказать больше давления на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказала мнение, что Соединенные Штаты должны оказать большее давление на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает N-tv.

«Но сейчас нам нужно, чтобы Россия согласилась на это прекращение огня, проявила добрую волю. Я думаю, что США также могут сыграть свою роль в оказании большего давления на Россию, чтобы она прекратила эту агрессию», — сказала Каллас.

Накануне Каллас фактически открыто признала, что действия Евросоюза в отношении России нанесят ущерб странам Центральной Азии. При этом глава дипломатии ЕС продолжила выдвигать к Центральной Азии требования, одновременно напомнив о 16 введенных против России санкционных пакетах.

Ранее сообщалось, что Брюссель недоволен поведением Каллас, так как она провоцирует и расшатывает внешнюю политику ЕС.