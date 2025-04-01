Реальное повышение пенсий и изменения в пенсионном возрасте: какие нововведения сейчас обсуждаются

В Госдуме призвали сделать индексацию пенсий регулярной.
В России вновь активно обсуждаются вопросы пенсионного обеспечения: депутаты Государственной думы предлагают пересмотреть подход к индексации выплат, а также высказываются по поводу возможного изменения пенсионного возраста. Что именно предлагают законодатели и эксперты, а также как это может отразиться на жизни россиян — в подробном материале URA.RU.
Индексация пенсий.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выступил с предложением изменить подход к индексации пенсий. По его словам, нынешняя система, привязанная к официальному уровню инфляции, не отражает реальных потребностей пенсионеров.
Гаврилов предложил увеличить индексацию пенсийФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
«Индексацию пенсий следует привязать к потребительской корзине. В последние годы она превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он прибавку», — заявил депутат.
Эксперты поддерживают эту инициативу, отмечая, что реальная инфляция для пенсионеров значительно выше официальных показателей Росстата. Расходы пожилых людей в основном связаны с лекарствами, продуктами питания и коммунальными услугами, цены на которые растут быстрее среднего.
Повышение пенсионного возраста.
В то же время в обществе и среди парламентариев вновь заговорили о возможном повышении пенсионного возраста. Заместитель председателя Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что власти могут рассмотреть повышение пенсионного возраста до 70 лет и старше. По его словам, к подобным решениям может подтолкнуть инициатива Минздрава о повышении возрастного порога молодежи до 44 лет.
Делягин допустил повышение пенсионного возраста в РФ до 70 летФото: Сергей Русанов © URA.RU.
«Я боюсь, что когда кончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, то именно новации господина [министра здравоохранения Михаила] Мурашко станут основанием для того, чтобы еще больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет, и, может быть, в более старшем возрасте», — заявил Делягин.
Нилов опроверг очередное повышение пенсионного возрастаФото: Георгий Бергал © URA.RU.
Однако глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов категорически опроверг подобные предположения. Он подчеркнул, что ни в Госдуме, ни в правительстве вопрос о новом повышении пенсионного возраста не рассматривается.
«Хочу успокоить и заверить, что в комитете законопроектов никаких на эту тему нет, ни про какое повышение возраста. Не рассматриваются и не готовятся. То же самое в правительстве: ни на одной встрече подобные вещи не обсуждаются», — подчеркнул Нилов.
Новый возраст молодежи.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) увеличить возраст молодежи до 44 лет. По словам министра, это отвечает реалиям сегодняшнего дня и уже внедрено во многих странах. В обновленной классификации возрастных групп ВОЗ, молодежью признаются люди в возрасте от 18 до 44 лет, а представителями среднего возраста считаются люди от 45 до 59 лет.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU пояснила, что данное изменение никак не связано с пенсионным возрастом и не повлечет его повышения. Напротив, расширение возрастной категории «молодежь» позволит большему числу россиян получить доступ к льготам и социальным программам. «Если мы увеличим возраст молодежи, то, соответственно, и [увеличим] большое число гарантий для тех лиц, которые теперь смогут их получать», — подчеркнула Бессараб.
Молодежью хотят признать население с возрастом до 44 летФото: Размик Закарян © URA.RU.
Она также отметила, что сегодня 40-летний возраст воспринимается как расцвет сил человека. Люди позже вступают в брак, позже рожают детей и позже достигают карьерных высот. В этом контексте увеличение возрастной планки молодежи выглядит логичным шагом.
Пенсионный возраст в России в 2025 году.
Напомним, сейчас в России продолжается переходный период пенсионной реформы, начавшийся с 2019 года и рассчитанный до 2028 года. В результате реформы общеустановленный возраст выхода на пенсию постепенно увеличится на пять лет:
Для мужчин:
1961 г. рождения — выход на пенсию в 2024 году (в 63 года);1962 г. рождения — выход на пенсию в 2026 году (в 64 года);с 1963 года рождения и позже — выход на пенсию в 65 лет.
Для женщин:
1966 г. рождения — выход на пенсию в 2024 году (в 58 лет);1967 г. рождения — выход на пенсию в 2026 году (в 59 лет);с 1968 года рождения и позже — выход на пенсию в 60 лет.
Это означает, что в 2025-м выхода на пенсию по возрасту не будет. При этом предусмотрены льготы для граждан с большим трудовым стажем (37 лет для женщин и 42 года для мужчин). А также для работников вредных производств, северных регионов, педагогов, врачей и многодетных матерей.
Когда завершится пенсионная реформа.
Пенсионная реформа завершится к концу 2028 года. К этому времени переходный период будет окончен, и пенсионный возраст окончательно закрепится на уровнях: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.