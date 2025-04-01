Реальное повышение пенсий и изменения в пенсионном возрасте: какие нововведения сейчас обсуждаются

«Я боюсь, что когда кончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, то именно новации господина [министра здравоохранения Михаила] Мурашко станут основанием для того, чтобы еще больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет, и, может быть, в более старшем возрасте», — заявил Делягин.