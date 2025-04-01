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Экс-сотрудники МО РФ Чекмазов и Фомин сознались в получении взятки в 16 млн руб

Обвиняемые во взяточничестве Чекмазов и Фомин раскаялись в содеянном на суде.

Источник: Комсомольская правда

Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин сознались в получении крупной взятки. Они служили в Министерстве обороны России. Бывшие сотрудники ведомства получили взятку в размере свыше 16 миллионов рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на судебный акт.

Оба обвиняемых раскаялись в содеянном. Андрей Чекмазов признал вину в полном объеме после оглашения обвинительного заключения. Его напарник последовал примеру.

«Я прослужил в армии 29 лет, неоднократно был награжден за свою службу. Я очень сожалею о принятии своего решения. В содеянном мною раскаиваюсь», — признал вину Дмитрий Фомин.

В получении взятки сознался и генерал Александр Оглоблин. Он заработал нелегальным путем 12 миллионов рублей. По его делу могут допросить в качестве свидетеля арестованного замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина.