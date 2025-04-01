Мадуро объявил о планах Венесуэлы по разработке искусственного интеллекта

Напомним, ранее старший преподаватель кафедры проблем управления Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Александр Морозов заявил, что современные нейросети, несмотря на значительный технологический прогресс, всё ещё далеки от возможностей человеческого мозга. По словам эксперта, системы ИИ, такие как ChatGPT и MidJourney, являются лишь первым шагом на пути к созданию реальных интеллектуальных технологий.