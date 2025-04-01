Мадуро объявил о планах Венесуэлы по разработке искусственного интеллекта

Венесуэла собирается присоединиться к развитию искусственного интеллекта и планирует разработать свою модель ИИ, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.
«Венесуэла будет создавать мощный искусственный интеллект, наш суверенный, чтобы ни от кого не зависеть», — сказал глава государства в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом венесуэльский лидер подчеркнул, что человеческий интеллект является самым мощным из того, что может быть на Земле.
Напомним, ранее старший преподаватель кафедры проблем управления Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Александр Морозов заявил, что современные нейросети, несмотря на значительный технологический прогресс, всё ещё далеки от возможностей человеческого мозга. По словам эксперта, системы ИИ, такие как ChatGPT и MidJourney, являются лишь первым шагом на пути к созданию реальных интеллектуальных технологий.