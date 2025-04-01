Прием заявлений в первые классы стартовал в Новосибирске

В Новосибирске с 1 апреля стартовал прием заявлений для зачисления детей в первые классы. В первую волну документы принимают у тех, кто проживает на закрепленной территории, а также тех, кто имеет право на первоочередной и преимущественный прием. Для данных категорий запись в первые классы продлится до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
— После этого в течение трех рабочих дней будут изданы приказы о зачислении в образовательные организации, — добавили в пресс-службе.
Родителям напомнили, что заявление можно подать через «Госуслуги», по почте или передать документы лично в школу.
Прием заявлений в первые классы для детей, не проживающих на закрепленной территории, будет проходить с 6 июля по 5 сентября.