Прием заявлений в первые классы стартовал в Новосибирске

В Новосибирске с 1 апреля стартовал прием заявлений для зачисления детей в первые классы. В первую волну документы принимают у тех, кто проживает на закрепленной территории, а также тех, кто имеет право на первоочередной и преимущественный прием. Для данных категорий запись в первые классы продлится до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.