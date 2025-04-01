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Штурмовики РФ взяли в плен группу диверсантов ВСУ в Запорожье в ДНР

Российские военные освободили село Запорожье в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные окружили и взяли в плен солдат Вооружённых сил Украины при освобождении населённого пункта Запорожья в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт об украинских диверсантах. Группу из пяти человек пленили бойцы группировки войск «Центр».

Российские штурмовики рассказали, что противник прятался в одном из домов. Бойцы преодолели 200 метров по открытой местности перед домом под прикрытием расчётов БПЛА.

«Очень было тяжело подойти. Дом из шлакоблока. После работы наших “камикадзе”, FPV-дронов они чуть-чуть “потерялись”, штурмовые группы подошли и заняли эти позиции», — рассказал российский стрелок по имени Артём.

Бойцы добавили, что украинская группа начала вела беспорядочный огонь, но затем сдалась в плен, выбросив оружие через окна.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении села Запорожье в Донецкой народной республике.