Традиции растут в цене

Торговля корюшкой в городе в 2025 году осуществляется через соглашение между Смольным и рыболовными предприятиями. Для этого до 30 мая организованы специальные путинные ярмарки, всего в городе насчитывается 70 стационарных площадок, что на 18 больше, чем в прошлом году. К примеру, в Василеостровском районе приобрести сезонную рыбу можно будет на Гаванской улице и Новосмоленской набережной, а в Центральном районе — на Владимирской площади и Воскресенской набережной. Таким образом, на интерактивную карту зоны продаж от администрации Петербурга попали 13 районов.