Знает о тебе всё: В Центре им. Рогачёва рассказали, как с помощью анализа крови можно «заглянуть» в будущее

Кроме общего анализа в диагностике и лечении используют и другие исследования крови. Биохимический анализ, например, даёт максимально подробную информацию о метаболических процессах в организме и помогает выявлять гормональные сбои, патологии сердца и сосудов, нарушения в работе печени и многие другие заболевания. Так, по словам собеседника Life.ru, анализы на онкомаркеры показывают вероятность наличия в организме раковой опухоли, её возможную локализацию, стадию и прогноз. А ПЦР-анализы помогают определить наличие в крови патогенных микроорганизмов, например вируса гепатита B или коронавируса. Тест на степень родства, кстати, тоже относится к ПЦР-тестам.