Диетолог объяснила, почему растворимый кофе — это не «напиток нищебродов»

Также стоит быть осторожнее со смесями «3 в 1», так как в них обычно больше сахара, молока на пальмовом масле и ароматизаторов. Эксперт напомнила, что растворимый кофе можно заварить даже холодной водой, как это делают в Греции — местный фраппе хорошо спасает от изнуряющей жары.