Экс-сотрудники Минобороны признались в получении взятки

Чекмазов и Фомин, занимавшие должности в управлении перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, обвиняются в получении взятки в рамках исполнения госконтракта. По данным следствия, с 2016 по 2022 год были заключены контракты на сумму 1,5 млрд рублей между Минобороны и компанией «Оборонтест», при этом обвиняемые следили за их выполнением. В период 2023—2024 годов оба чиновника получили от заместителя генерального директора «Оборонтеста» Александра Сухарева взятку в размере свыше 16 млн рублей за беспрепятственную приемку проводимых работ, а также общее покровительство.