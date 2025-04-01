МЧС РФ сформировало самую большую группировку спасателей для отправки в Мьянму

Всё новые группировки российских спасателей прибывают в Мьянму. 1 апреля в страну, пострадавшую от землетрясения, направили два самолета Ил-76 МЧС России. Спасатели помогают местным службам в ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
По данным министерства, Россия отправила самую большую группировку спасателей для помощи пострадавшим. Более 200 работников МЧС привлечены к устранению последствий в Мьянме.
«Вылетевшие накануне два борта прибыли в пострадавший регион. Всего 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике», — пояснили в пресс-службе.
Работники МЧС занимаются поисками выживших уже несколько суток. Российские спасатели нашли женщину, пролежавшую под завалами около двух дней. Ее удалось вызволить. Пострадавшей оказали всю необходимую помощь.