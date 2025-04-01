МЧС РФ сформировало самую большую группировку спасателей для отправки в Мьянму

Всё новые группировки российских спасателей прибывают в Мьянму. 1 апреля в страну, пострадавшую от землетрясения, направили два самолета Ил-76 МЧС России. Спасатели помогают местным службам в ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.