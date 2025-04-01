Россиянам раскрыли неожиданный эффект смеха на организм

— Смех улучшает кровообращение и делает сосуды более гибкими — почти как после пробежки или зарядки. Доказано, что у людей, которые смеялись, кровоток улучшался так же, как после аэробных упражнений, а это потенциально снижает риск инфарктов и инсультов, — пишет медицинский обозреватель KP.RU Оксана Нараленкова.