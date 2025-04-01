Россиянам раскрыли неожиданный эффект смеха на организм

Хотите укрепить здоровье без таблеток и сложных процедур? Смейтесь! Ученые доказали, что смех не только поднимает настроение, но и помогает организму бороться с болезнями.
— Смех улучшает кровообращение и делает сосуды более гибкими — почти как после пробежки или зарядки. Доказано, что у людей, которые смеялись, кровоток улучшался так же, как после аэробных упражнений, а это потенциально снижает риск инфарктов и инсультов, — пишет медицинский обозреватель KP.RU Оксана Нараленкова.
Кроме того, смех помогает организму защищаться от инфекций. Он повышает уровень иммуноглобулина А — белка, который защищает нос, горло и легкие от вирусов и бактерий. Исследования показали, что после просмотра комедий этот показатель поднимался на 14%, а после драм — снижался.
— Когда мы смеемся, мозг активно работает, а мышцы лица и тела включаются в процесс. Дыхание становится глубже: вдох растягивается, а выдох — резкий и быстрый. Благодаря этому легкие полностью очищаются от «старого» воздуха, а органы получают больше кислорода. Это улучшает работу сердца и сосудов, — объяснила психолог, профессор МГППУ Елена Чеботарева.
Помимо этого, во время смеха работает диафрагма. Ее движения массируют внутренние органы, улучшает их работу. Также смех сближает людей, укрепляя чувство доверия и снижая одиночество.