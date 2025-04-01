Корабль Crew Dragon начал первый в истории орбитальный полёт над полюсами Земли

На борту корабля полностью гражданский экипаж. В него вошли мальтийский крипто-предприниматель Чун Ван, немецкий инженер в области арктической робототехники Рабеа Патрисия Рогге, австралийский исследователь полярных регионов Эрик Филипс и норвежский кинорежиссёр Яннике Миккельсен. Полёт пройдёт на высоте до 450 километров и займёт от трёх до пяти дней.