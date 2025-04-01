Руслан Болотов выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Иркутска

Действующий мэр областного центра Руслан Болотов выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала градоначальника. Он поделился желанием продолжить работу, которая была начата ещё пять лет назад.
— В первую очередь внимание уделяли самым ключевым вопросам — это укрепление социального каркаса, инженерного, дорожного. Мы начали строительство теплового луча, благоустроили более 70 общественных пространств, возвели 9 социальных объектов и ещё 5 капитально отремонтировали, — рассказал Руслан Болотов.
Также подошло к концу восстановление КОСов правого берега Ангары, на очереди обновление левого берега. На городских дорогах появилось более 120 новых автобусов. В экономической части удалось увеличить доходную составляющую бюджета с 21 миллиарда до 42 миллиардов в 2024.
Насущной проблемой остается состояние городских дорог. Особенно в межсезонье. Руслан Болотов отметил, что дорожные службы уже начали локально устранять дефекты. С наступлением тепла, работы начнутся активнее.