В Омске телебашня засияет в честь Дня единения России и Беларуси

В среду, 2 апреля, на телебашне Омска включат праздничную подсветку в честь Дня единения народов России и Беларуси. С 21:00 до полуночи на медиафасаде появятся флаги двух государств и надпись: «2 апреля — День единения народов Беларуси и России». Грани башни подсветят голубым цветом.
Этот день отмечается ежегодно в честь подписания договора о создании Союза России и Беларуси в 1996 году. Аналогичную подсветку включат и на Останкинской телебашне в Москве, где покажут поздравительный ролик с символикой двух стран.
Омск станет частью всероссийской акции: в ней также участвуют телебашни в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону и других городах.