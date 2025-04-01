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В Омске телебашня засияет в честь Дня единения России и Беларуси

Подсветку включат в 21:00.

Источник: Om1 Омск

В среду, 2 апреля, на телебашне Омска включат праздничную подсветку в честь Дня единения народов России и Беларуси. С 21:00 до полуночи на медиафасаде появятся флаги двух государств и надпись: «2 апреля — День единения народов Беларуси и России». Грани башни подсветят голубым цветом.

Этот день отмечается ежегодно в честь подписания договора о создании Союза России и Беларуси в 1996 году. Аналогичную подсветку включат и на Останкинской телебашне в Москве, где покажут поздравительный ролик с символикой двух стран.

Омск станет частью всероссийской акции: в ней также участвуют телебашни в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону и других городах.