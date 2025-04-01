Колтуши дождались зоны для прогулок и отдыха

Благоустройство территории ведется в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды», которая с этого года входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». По информации инициативных жителей Колтушей, опубликованной во «Вконтакте», в прошлом году в городском поселении проводилось голосование за выбор территории для благоустройства. Из 3990 жителей Колтушей 3357 человек проголосовали за создание общественного пространства на Верхней улице. Как сказала «Ъ-СПб» депутат от фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ленобласти Ольга Ковальчук, Старая была раньше деревней и выглядела соответствующим образом, в ней не было пространства для нормального жизнеобеспечения жителей. Граждане давно обращались к властям о необходимости создания в поселении зоны отдыха. Когда такое место в Колтушах наконец появится, главное — чтобы оно не превратилось в место, которое люди будут использовать как парковку для автомобилей, отметила депутат.