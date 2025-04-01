Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комендантский час в Омске будет начинаться с 23:00

Несовершеннолетние смогут «гулять» на один час дольше.

Источник: SuperOmsk.ru

В Омской области со вторника, 1 апреля 2025 года, изменится время комендантского часа для детей и подростков.

Согласно региональному закону, комендантский час станет короче и станет начинаться с 23 часов, а не с 22 часов, как раньше; но по-прежнему будет длиться до 6 часов утра. Такое время устанавливается на теплую половину года.

Напомним, комендантский час для несовершеннолетних подразумевает, что в условленное время дети не могут находиться в общественных местах без родителей или законных представителей. С 1 октября он снова будет начинаться с 22 часов.

За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.