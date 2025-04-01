Комендантский час в Омске будет начинаться с 23:00

В Омской области со вторника, 1 апреля 2025 года, изменится время комендантского часа для детей и подростков.
Согласно региональному закону, комендантский час станет короче и станет начинаться с 23 часов, а не с 22 часов, как раньше; но по-прежнему будет длиться до 6 часов утра. Такое время устанавливается на теплую половину года.
Напомним, комендантский час для несовершеннолетних подразумевает, что в условленное время дети не могут находиться в общественных местах без родителей или законных представителей. С 1 октября он снова будет начинаться с 22 часов.
За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.