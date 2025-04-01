Власти Приморья просят Москву взять на себя дороги к границе с Китаем

Инициатива не нова: ещё в мае 2023 года вопрос включили в постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Приморского края». Губернатор Олег Кожемяко неоднократно обращался за помощью к федеральным властям, отмечая, что подъездные пути к погранпереходам требуют синхронизации с модернизацией самих пунктов пропуска. «Росгранстрой» строит современные переходы, но без обновлённых дорог их потенциал останется нераскрытым, заявил он в апреле 2023 года во время Часа субъекта в Совете Федерации.