Власти Приморья просят Москву взять на себя дороги к границе с Китаем

В понедельник, 31 марта, сенатор от Приморского края Александр Ролик вновь поднял вопрос о передаче ключевых автодорог к пунктам пропуска на границе с Китаем в федеральную собственность. Во время выступления на «Правительственном часе» в Совете Федерации он обратился к министру транспорта Роману Старовойту с просьбой рассмотреть предложение региона. Речь идёт о трассах, ведущих к «Пограничному», «Полтавке», «Краскино», «Турий Рог» и «Марково», через которые ежедневно проходит крупный поток грузового транспорта.
По данным пресс-службы Заксобрания Приморского края, за последние два года на ремонт этих магистралей потратили около трёх с половиной миллиардов рублей. Однако полная реконструкция оценивается в тридцать с половиной миллиардов — сумму, превышающую годовой бюджет местного дорожного фонда. «Без федеральной поддержки регион не справится с такой нагрузкой», — подчеркнул Ролик, ссылаясь на готовую проектно-сметную документацию.
Инициатива не нова: ещё в мае 2023 года вопрос включили в постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Приморского края». Губернатор Олег Кожемяко неоднократно обращался за помощью к федеральным властям, отмечая, что подъездные пути к погранпереходам требуют синхронизации с модернизацией самих пунктов пропуска. «Росгранстрой» строит современные переходы, но без обновлённых дорог их потенциал останется нераскрытым, заявил он в апреле 2023 года во время Часа субъекта в Совете Федерации.
Проблема инфраструктуры давно вызывает нарекания. Очереди из фур у границы стали обычным явлением из-за недостатка оборудованных стоянок и узких дорог. В 2024 году дальнобойщики даже самостоятельно ремонтировали участок трассы к Суйфэньхэ, пока власти обещали решить вопрос «в течение пятилетки».
Параллельно Приморье пыталось найти альтернативные решения. В конце 2024 года краевые депутаты одобрили законопроект о платных дорогах к погранпереходам, но Кабмин его отклонил, опасаясь роста цен на товары и недовольства перевозчиков. Теперь ставка сделана на перевод трасс под федеральное управление. По мнению Ролика, это не только снизит финансовое давление на регион, но и усилит торговлю с КНР, увеличит туристический поток и пополнит бюджет.
Отдельно сенатор затронул тему реконструкции пунктов пропуска «Турий Рог» и «Полтавка», пообещав держать эти проекты на особом контроле. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что дороги к границе приведут в порядок к 2028 году, однако конкретные механизмы финансирования пока не определены.