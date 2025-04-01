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Психолог подтвердила связь между смехом и долголетием

Психолог Елена Чеботарева: Смех действительно продлевает жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Смех — не просто способ поднять настроение, но и реальный фактор долголетия. Ученые давно заметили, что оптимистичные, жизнерадостные люди живут дольше и реже болеют. Об этом KP.RU рассказала психолог, профессор МГППУ Елена Чеботарева.

— Если рассмотреть этот вопрос с точки зрения того, является ли юмор характерной чертой долгожителей, то большинство долгожителей отличаются оптимистичностью, жизнерадостностью, предпочитают избегать мрачных мыслей, не копят обиды, умеют регулировать свое эмоциональное состояние, поддерживая душевное равновесие. Соответственно, чувство юмора, действительно, связано с продолжительностью жизни, — объяснила эксперт.

Смехотерапия — это не просто развлечение, а научно обоснованный метод улучшения самочувствия. Например, «йога смеха» помогает справляться с плохим настроением и даже депрессией. Один из ее приемов — прослушивание записи смеющегося ребенка в расслабленном состоянии.

— Смех ребенка оказывается настолько заразителен, что уже после нескольких секунд прослушивания записи начинает смеяться и сам человек, — отметила медицинский обозреватель KP.RU Оксана Нараленкова.