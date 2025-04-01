Психолог подтвердила связь между смехом и долголетием

Смехотерапия — это не просто развлечение, а научно обоснованный метод улучшения самочувствия. Например, «йога смеха» помогает справляться с плохим настроением и даже депрессией. Один из ее приемов — прослушивание записи смеющегося ребенка в расслабленном состоянии.