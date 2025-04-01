В Перми появились наклейки для женщин, попавших в беду, в пекарнях, кафе и других общественных местах

«Как бы странно это ни звучало, но иногда санузел — самое безопасное место для женщины, оказавшейся в ситуации семейно-бытового насилия или оставшейся без дома, где можно уединиться, и никто не будет мешать. Из кабинки можно сделать звонок, обратившись к нам за помощью, и никто этого не увидит и не услышит», — поясняют в «Территории семьи».