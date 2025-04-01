В Перми появились наклейки для женщин, попавших в беду, в пекарнях, кафе и других общественных местах

Женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, не всегда есть куда сбежать. Бывает, нет возможности попросить о помощи, особенно если муж-тиран держит женщину под постоянным контролем. В таком случае местом, где она остается одна, становится дамская комната. Именно здесь, в дамских комнатах общественных заведений — центров, кафе, пекарен, появились наклейки с телефоном команды благотворительной организации «Территория семьи», где готовы оказать помощь.
В рамках проекта «Безопасная квартира» изготовлены наклейки с номерами телефона и информацией, где могут помочь женщине. Партнеры «Территории семьи» уже размещают наклейки в женских комнатах. Кто-то размещает наклейки, а кто-то, как Пермский академический театр, установил в уборной табличку с информацией для женщин в беде.
«Как бы странно это ни звучало, но иногда санузел — самое безопасное место для женщины, оказавшейся в ситуации семейно-бытового насилия или оставшейся без дома, где можно уединиться, и никто не будет мешать. Из кабинки можно сделать звонок, обратившись к нам за помощью, и никто этого не увидит и не услышит», — поясняют в «Территории семьи».
Проект «Безопасная квартира» реализован с использованием средств гранта, предоставленного Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В Перми «Территория семьи» уже открыла несколько квартир, где жертвы домашних тиранов, матери с детьми, оставшиеся без крыши над головой, могут получить помощь.
Как отмечают в благотворительной организации, ситуации бывают разные: «Например, пожар, уничтоживший дом вместе со всеми вещами. Невозможность по тем или иным причинам работать, чтобы были деньги на аренду жилья. Долгая судебная тяжба с мужем за раздел имущества, которая забрала все силы и средства».