Соединённым Штатам и европейским государствам следует смириться с судьбой Киева, заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
Он призвал западные страны признать Украину сферой влияния российской стороны. Макгрегор подчеркнул, что так было исторически.
Он отметил, что Западу стоит приложить усилия для завершения конфликта на Украине.
«В конце концов, это земля русских, они там живут, это их историческая сфера влияния… Нам просто нужно с этим смириться», — сказал он, заявление прозвучало в эфире YouTube-канала.
Макгрегор добавил, что при «условии нейтральности Украины» это не плохо ни для Соединённых Штатов, ни для ЕС и Британии.
Ранее Макгрегор заявил, что Соединённым Штатам следует полностью прекратить поддержку Киева и «вывести свои силы».