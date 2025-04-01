Скончался бывший глава Омской области Валерий Ермолаев

На 64 году жизни скончался бывший глава Москаленского района Омской области. Валерия Ермолаева не стало 30 марта 2025 года. Скорбную весть сообщили в телеграм-канале райадминистрации.
«14 марта 2010 года на выборах в органы местного самоуправления Валерий Александрович был избран главой Москаленского муниципального района. За время работы в должности главы района проявил себя как грамотный управленец и руководитель. После 2015 года Валерий Александрович работал на различных руководящих должностях в сфере бизнеса», — говорится в сообщении.
2, 2 апреля, омичи простятся с экс-чиновником в Храме Святой Троицы. Траурная церемония начнется в 11:30 и продлится полтора часа.
Редакция «КП — Омск» выражает соболезнования близким Валерия Ермолаева.