Скончался бывший глава Омской области Валерий Ермолаев

«14 марта 2010 года на выборах в органы местного самоуправления Валерий Александрович был избран главой Москаленского муниципального района. За время работы в должности главы района проявил себя как грамотный управленец и руководитель. После 2015 года Валерий Александрович работал на различных руководящих должностях в сфере бизнеса», — говорится в сообщении.