Стало известно, сколько россиян страдают от токсичных шуток коллег 1 апреля

«Лишь 16% наших респондентов сказали, что сразу обозначают личные границы и просят прекратить токсичные шутки. При этом такие повторяющиеся шутки не только портят атмосферу, но и подрывают уверенность в себе. Если человек сознательно идёт на конфликт, можно использовать приёмы, которые помогут защитить себя. Например, сделать длинную паузу и молча посмотреть коллеге в глаза. Это может сбить его с толку, а вы при этом сохраните спокойствие, не дав обидчику добиться своего», — советует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети».