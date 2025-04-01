Москвичам напомнили правила безопасности в непогоду

О непогоде предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, во второй половине дня вторника, 1 апреля, в Москве начнется дождь, который продолжится до конца дня среды. Всего за 1 и 2 апреля может выпасть около трети от всей месячной нормы осадков. При этом, по словам специалиста, в отдельных столичных районах выпадет 15−18 миллиметров осадков.