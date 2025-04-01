Из-за врезавшегося в столб автобуса с 20 пассажирами в Уфе возбудили «уголовку»

В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Согласно данным следствия, ДТП произошло вчера, 31 марта, на проспекте Октября в районе остановки «Бульвар Славы». Шофер автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт врезался в столб. В этот момент в салоне находилось около 20 пассажиров, нескольким из которых потребовалась помощь медиков.
По результатам процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.