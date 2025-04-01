Зурабишвили призвала создать платформу для сопротивления власти в Грузии

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что остается единственным легитимно избранным президентом страны и создает платформу сопротивления нынешним грузинским властям.
В ходе выступления на очередной акции в Тбилиси она заявила, что на ее платформе будут объединены «все оппозиционные проевропейские силы».
«К сожалению, и сегодня нам приходится бороться за свою независимость и свободу. Акции протеста проходят уже 124-й день, и мы, как и 34 года назад, требуем признания выбора народа, европейского будущего», — приводит «Интерфакс» слова экс-президента Грузии.
Зурабишвили добавила, что демократические государства не признали результатов прошедших выборов и легитимность избранных властей, а протесты в стране продолжатся, «пока режим не падет, а это обязательно произойдет».
Ранее сообщалось, что Зурабишвили старалась продвигать идею войны России с Грузией. Такую тему она поднимала на научных конференциях. Кроме того, политик задействовала личные связи, чтобы призвать нового президента США Дональда Трампа противодействовать Москве.