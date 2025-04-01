Зурабишвили призвала создать платформу для сопротивления власти в Грузии

«К сожалению, и сегодня нам приходится бороться за свою независимость и свободу. Акции протеста проходят уже 124-й день, и мы, как и 34 года назад, требуем признания выбора народа, европейского будущего», — приводит «Интерфакс» слова экс-президента Грузии.