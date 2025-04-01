Лукашенко внес поправки в сферу управления жилфондом и строительства в Беларуси

Сообщается, что глава государства подписал указ № 130. Согласно документу, отдельные указы президента Беларуси приводятся в соответствие с Кодексом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и Законом «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации», которые вступили в силу в 2024 году.