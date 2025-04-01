Лукашенко внес поправки в сферу управления жилфондом и строительства в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта, в понедельник, подписал указ, которым совершенствуется управление жилфондом и строительства в Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
Сообщается, что глава государства подписал указ № 130. Согласно документу, отдельные указы президента Беларуси приводятся в соответствие с Кодексом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и Законом «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации», которые вступили в силу в 2024 году.
«Предусматривается изменение 13 указов президента», — уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что будут исключены нормы, которые содержатся в Кодексе и Законе. Вместе с тем будет уточнена терминология, а отдельные акты признаются утратившими силу.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к чиновникам, сказав про недостатки: «Я не упрекаю за это людей, потому что сам страдаю этим недостатком».
Кроме того, Лукашенко назначил нового министра энергетики Беларуси 31 марта.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».