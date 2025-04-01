МАРТ заявил о фактах завышения цен на яблоки и картофель в Беларуси

В сообщении сказано, что только за последнюю неделю в Могилеве было установлено семь фактов продажи ИП овощей, а также яблок по завышенным ценам. В частности, в киоске, который расположен по проспекту Шмидт, стоимость свежих огурцов превысила установленную на 2,22 рубля. Что касается репчатого лука, то цена на него была завышена на 1,06, на яблоки — на 1,67 рубля, на свеклу стоимость была увеличена почти в два раза.