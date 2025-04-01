МАРТ заявил о фактах завышения цен на яблоки и картофель в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении сказано, что только за последнюю неделю в Могилеве было установлено семь фактов продажи ИП овощей, а также яблок по завышенным ценам. В частности, в киоске, который расположен по проспекту Шмидт, стоимость свежих огурцов превысила установленную на 2,22 рубля. Что касается репчатого лука, то цена на него была завышена на 1,06, на яблоки — на 1,67 рубля, на свеклу стоимость была увеличена почти в два раза.
Говорится, что превышение розничных цен на огурцы и белокочанную капусту было установлено и в других торговых объектах города. В Гродненской области также удалось обнаружить повышение цен на плодовоовощную продукцию. Сказано, что фермерское хозяйство «Агро Антэй» из Лидского района и ФХ из «Иваново» из Ошмянского района повысили цены на яблоки, картофель, морковь, свеклу, не согласовав данный факт с облисполкомом.
В МАРТ отметили, что суд Гродненской области привлек нарушителей к административной ответственности по части 3 статьи 13.2 Кодекса об административной ответственности. Были назначены штрафы в размере 5% стоимости проданных товаров: 1300 рублей для одного хозяйства, а также 400 рублей — для другого.
Также сказано, что в Витебской области специалисты МАРТ проанализировали 40 процедур государственных закупок овощей фруктов. Выяснилось, что оптовая компания «Меркурий-Торг» в момент заполнения товарно-транспортных накладных не прописала данные об отпускной цене производителя (импортера) и размере оптовой надбавки. Должностное лицо привлекли к ответственности.
В Гомельской области обнаружили факт повышения фермерским хозяйством «Янина-вита» предельных максимальных отпускных цен при продаже плодоовощной продукции организациям, которые финансируются из бюджета.
«Разница между фактическими отпускными ценами и установленными предельными максимальными составила 2920,50 рублей», — уточнили в МАРТ.
В связи с этим экономический суд Гомельской области привлек хозяйство к административной ответственности со штрафом в двукратном размере необоснованно полученной выручки — 5841 рубль. Кроме того, к ответственности привлекли должностное лицо, которое было ответственно за формирование цен.
В ведомстве заверили, что специалисты и далее продолжают контролировать соблюдение предельных установленных цен на овощи и фрукты.
Ранее МАРТ сказал о ситуации с картофелем и яблоками в Беларуси.
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