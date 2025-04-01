Энергетики на маркетплейсах начнут продавать при помощи биометрии

Энергетические напитки на маркетплейсах будут продавать через систему ЕБС.
Правительство России разрабатывает законопроект, предусматривающий продажу энергетических напитков через маркетплейсы и вендинговые автоматы с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщили источники на рынке интернет-торговли.
«Сейчас Минцифры собирает мнения регуляторов. В Минздраве поддерживают концепцию и считают возможным подтверждение возраста по биометрии при покупке энергетиков как онлайн, так и в вендингах», — заявили источники. Информацию передает «Коммерсант».
Также обсуждается возможность расширения применения биометрических технологий на продажу алкогольной и табачной продукции. Однако, как отмечает один из источников газеты, рассуждать о конкретных шагах в этом направлении пока рано. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтверждают, что вопросы возрастной верификации при покупке энергетиков через биометрию изучаются совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС) и представителями отрасли. Ожидается, что нововведение позволит не только разблокировать легальный рынок для совершеннолетней аудитории, но также сохранит строгие ограничения на доступ молодежи к подобного рода продукции.
В России с 1 марта 2025 года энергетики обязали продавать только при наличии у совершеннолетнего покупателя документа, удостоверяющего его личность и возраст. Такое изменение в законодательство внесло министерство промышленности и торговли.