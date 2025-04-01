Энергетики на маркетплейсах начнут продавать при помощи биометрии

Также обсуждается возможность расширения применения биометрических технологий на продажу алкогольной и табачной продукции. Однако, как отмечает один из источников газеты, рассуждать о конкретных шагах в этом направлении пока рано. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтверждают, что вопросы возрастной верификации при покупке энергетиков через биометрию изучаются совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС) и представителями отрасли. Ожидается, что нововведение позволит не только разблокировать легальный рынок для совершеннолетней аудитории, но также сохранит строгие ограничения на доступ молодежи к подобного рода продукции.