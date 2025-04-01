Банк в Хабаровске привлекли к ответственности за психологическое давление на заёмщиков

Внеплановая инспекция, проведённая в одном из банков Хабаровска сотрудниками ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, обнаружила нарушения положений Федерального закона № 230-ФЗ, регулирующего защиту прав физлиц при возврате просроченной задолженности и деятельность микрофинансовых организаций.
В частности, установлено, что сотрудники банка, в нарушение установленных правил взаимодействия с должниками, дезинформировали граждан относительно последствий неуплаты долга, запугивали потерей имущества, оказывая тем самым психологическое воздействие.
Также было зафиксировано превышение допустимой частоты контактов с должниками со стороны работников банка.
Пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО сообщает, что в целях защиты прав граждан Главное управление привлекло банк к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.
В качестве наказания банку назначен штраф в размере 100 000 рублей.