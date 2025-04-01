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Банк в Хабаровске привлекли к ответственности за психологическое давление на заёмщиков

Сотрудники органов принудительного исполнения защитили права жителей Хабаровского края и привлекли кредитора, нарушившего закон при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, к ответственности, сообщает ИА AmurMedia.

Внеплановая инспекция, проведённая в одном из банков Хабаровска сотрудниками ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, обнаружила нарушения положений Федерального закона № 230-ФЗ, регулирующего защиту прав физлиц при возврате просроченной задолженности и деятельность микрофинансовых организаций.

В частности, установлено, что сотрудники банка, в нарушение установленных правил взаимодействия с должниками, дезинформировали граждан относительно последствий неуплаты долга, запугивали потерей имущества, оказывая тем самым психологическое воздействие.

Также было зафиксировано превышение допустимой частоты контактов с должниками со стороны работников банка.

Пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО сообщает, что в целях защиты прав граждан Главное управление привлекло банк к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

В качестве наказания банку назначен штраф в размере 100 000 рублей.