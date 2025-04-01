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Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Хабаровского края

Школьники и их родители смогут познакомиться с востребованными профессиями.

Источник: Комсомольская правда

12 апреля в Хабаровском крае состоится масштабный Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Школьники и их родители смогут познакомиться с востребованными профессиями, пообщаться с работодателями и даже попробовать себя в роли специалистов на мастер-классах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Участников ждут экскурсии в колледжи и на предприятия-партнеры, профессиональные пробы — возможность «примерить» на себя разные специальности, родительские собрания с участием представителей работодателей и встречи с амбассадорами проекта, которые расскажут о карьерных перспективах и мерах поддержки.

Участвуют ведущие учебные заведения края:

— Хабаровский педагогический колледж;

— Хабаровский технологический колледж;

— Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности;

— Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум;

— Губернаторский авиастроительный колледж;

— Хабаровский техникум железнодорожного транспорта.

Проект «Профессионалитет» — часть нацпроекта «Молодежь и дети», который помогает студентам быстро и качественно освоить профессию и гарантированно трудоустроиться. В крае уже работают кластеры по направлениям: «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Педагогика», «Туризм» и «Сфера услуг». В 2025 году откроется новое направление — «Судостроение».