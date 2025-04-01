Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Хабаровского края

12 апреля в Хабаровском крае состоится масштабный Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Школьники и их родители смогут познакомиться с востребованными профессиями, пообщаться с работодателями и даже попробовать себя в роли специалистов на мастер-классах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участников ждут экскурсии в колледжи и на предприятия-партнеры, профессиональные пробы — возможность «примерить» на себя разные специальности, родительские собрания с участием представителей работодателей и встречи с амбассадорами проекта, которые расскажут о карьерных перспективах и мерах поддержки.
Участвуют ведущие учебные заведения края:
— Хабаровский педагогический колледж;
— Хабаровский технологический колледж;
— Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности;
— Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум;
— Губернаторский авиастроительный колледж;
— Хабаровский техникум железнодорожного транспорта.
Проект «Профессионалитет» — часть нацпроекта «Молодежь и дети», который помогает студентам быстро и качественно освоить профессию и гарантированно трудоустроиться. В крае уже работают кластеры по направлениям: «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Педагогика», «Туризм» и «Сфера услуг». В 2025 году откроется новое направление — «Судостроение».