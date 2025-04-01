Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Хабаровского края

12 апреля в Хабаровском крае состоится масштабный Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Школьники и их родители смогут познакомиться с востребованными профессиями, пообщаться с работодателями и даже попробовать себя в роли специалистов на мастер-классах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.