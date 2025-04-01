Корабль SpaceX отправился в первый в истории полет над полюсами Земли

Ракета SpaceX стартовала с космодрома во Флориде, чтобы совершить первый в истории пилотируемый полёт над полюсами Земли. На борту находятся космические туристы.
Запуск ракеты Crew Dragon состоялся с площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 4:46 по московскому времени. Миссия Fram2 — это первый в истории пилотируемый полёт над Южным и Северным полюсами с научными целями. Полёт продлится несколько дней и будет проходить на высоте примерно 450 км.
Среди «частных астронавтов» нет ни одного американца: на борту находятся мальтийский бизнесмен и исследователь китайского происхождения Чун Ван, первая женщина-космонавт из Германии Рабеа Рогге, австралийский исследователь Эрик Филипс и норвежский режиссёр Яннике Миккельсен.
Ранее сообщалось, что первая немецкая ракета-носитель Spectrum, созданная компанией Isar Aerospace, потерпела крушение при взлёте.