Корабль SpaceX отправился в первый в истории полет над полюсами Земли

Запуск ракеты Crew Dragon состоялся с площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 4:46 по московскому времени. Миссия Fram2 — это первый в истории пилотируемый полёт над Южным и Северным полюсами с научными целями. Полёт продлится несколько дней и будет проходить на высоте примерно 450 км.