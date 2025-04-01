Кто может взять семейную ипотеку с 1 апреля: новые правила выдачи и условия

С первого апреля 2025 года в России вступают в силу значительные изменения в программе льготной семейной ипотеки. Теперь семьи с детьми смогут приобретать не только новостройки, но и вторичное жилье на льготных условиях. Эксперты разъяснили, кто сможет воспользоваться новой возможностью, какие требования предъявляются к заемщикам и приобретаемым квартирам, а также как использовать материнский капитал и ипотечные каникулы. Подробнее — в материале URA.RU.