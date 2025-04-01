Кто может взять семейную ипотеку с 1 апреля: новые правила выдачи и условия

С апреля 2025 года в России расширена льготная ипотека на вторичный рынок.
С первого апреля 2025 года в России вступают в силу значительные изменения в программе льготной семейной ипотеки. Теперь семьи с детьми смогут приобретать не только новостройки, но и вторичное жилье на льготных условиях. Эксперты разъяснили, кто сможет воспользоваться новой возможностью, какие требования предъявляются к заемщикам и приобретаемым квартирам, а также как использовать материнский капитал и ипотечные каникулы. Подробнее — в материале URA.RU.
Кто имеет право на семейную ипотеку на вторичку.
Согласно новым условиям программы, оформить семейную ипотеку на вторичном рынке под льготную ставку 6% годовых смогут следующие категории граждан России:
семьи, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно;семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18 лет;семьи с ребенком-инвалидом до 18 лет.
Все дети должны быть гражданами Российской Федерации. Возраст заемщика при этом должен быть от 18 до 75 лет.
Требования к приобретаемому жилью.
Приобретаемое по программе вторичное жилье должно отвечать следующим условиям:
квартира должна находиться в многоквартирном доме не старше 20 лет;дом не должен быть признан аварийным;населенный пункт, в котором покупается квартира, должен иметь минимальный уровень нового строительства (на начало 2025 года должно быть не больше двух строящихся домов).
Семейная ипотека на вторичку имеет определенные требования к домамФото: Илья Московец © URA.RU.
Где можно купить квартиру по семейной ипотеке.
Минфин утвердил перечень населенных пунктов, где разрешено приобретение вторичного жилья по льготной семейной ипотеке. Всего в списке значится 901 город. Среди них такие населенные пункты, как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Ухта и другие. При этом крупные города столичных регионов (Москва и Санкт-Петербург с пригородами) не вошли в перечень даже при минимальном строительстве новых домов.
Условия оформления семейной ипотеки на вторичное жилье:
процентная ставка — 6% годовых;первоначальный взнос — от 20% (конкретный размер устанавливается банком);максимальный срок кредита — до 30 лет;максимальная сумма кредита — до шести миллионов рублей;рефинансирование ранее взятых кредитов не предусмотрено;запрещено приобретение жилья у взаимозависимых лиц (родственники, супруги и др.).
Использование материнского капитала.
Средства материнского капитала можно использовать в качестве первоначального взноса или для частичного погашения кредита. Например, по расчетам «Яндекс Недвижимости», маткапитал позволит семьям с одним ребенком приобрести жилье стоимостью до 3,5 млн рублей, а семьям с двумя детьми — до 4,6 млн рублей.
Можно ли сочетать льготную и рыночную ипотеку.
Да, это возможно. Если стоимость квартиры превышает лимит программы (шесть млн рублей), заемщик может оформить часть кредита по ставке 6%, а остальное — на рыночных условиях. В таком случае максимальная сумма кредита может достигать 15 млн рублей.
Кредитные каникулы по ипотеке предоставляются один разФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Что делать при трудностях с выплатой ипотеки.
Если заемщик оказался в трудной жизненной ситуации (длительная болезнь более двух месяцев подряд; снижение дохода более чем на 20% при рождении ребенка или других обстоятельствах; чрезвычайная ситуация), он имеет право оформить ипотечные каникулы. Они предоставляются только один раз по конкретному договору. Для этого должны быть соблюдены условия:
приобретенное жилье — единственное;ранее ипотечные каникулы не оформлялись;заемщик не является банкротом.
Также всегда имеется возможность продать ипотечную квартиру. Она находится в собственности заемщика и может быть продана с согласия банка. После продажи кредит погашается средствами от продажи недвижимости.
Комментарий Минфина РФ.
Заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков объяснил изменения в условиях семейной ипотеки. По его словам, нововведения нацелены на поддержку российских семей, проживающих в малых городах и селах, где наблюдается недостаточное строительство нового жилья.
Он также отметил, что изменение условий семейной ипотеки является важным решением в стране. «Расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок направлено на улучшение жилищных условий семей в тех городах России, где новое жилье практически не строится», — подчеркнул замминистра.