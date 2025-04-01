В Екатеринбурге на четыре месяца автобус № 28 изменил маршрут

Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Изменения связаны с модернизацией участка тепловой сети на улице Учителей, от Июльской до Сулимова. Перекрытый участок автобус будет преодолевать по улицам Уральской, Кондукторской, Омской и Сулимова. Остановку «Учителей» перенесут с улицы Учителей к дому № 57/2 на улице Уральской.
В обратном направлении автобус будет курсировать по улицам Сулимова и Уральской. Остановку «Парк Хаус» перенесут с Учителей на Сулимова.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — добавили в администрации.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге будут изменены схемы движения автобусов из-за репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне.
Схемы движения изменят 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. Речь идет об автобусах, которые курсируют по улицам Дорожной и 2-й Новосибирской с 9:00 до 14:00.