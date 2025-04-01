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В Екатеринбурге на четыре месяца автобус № 28 изменил маршрут

В Екатеринбурге с 1 апреля по 30 июля изменил схему движения автобус маршрута № 28 (Радиоколледж — Горбольница № 7).

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Изменения связаны с модернизацией участка тепловой сети на улице Учителей, от Июльской до Сулимова. Перекрытый участок автобус будет преодолевать по улицам Уральской, Кондукторской, Омской и Сулимова. Остановку «Учителей» перенесут с улицы Учителей к дому № 57/2 на улице Уральской.

В обратном направлении автобус будет курсировать по улицам Сулимова и Уральской. Остановку «Парк Хаус» перенесут с Учителей на Сулимова.

«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — добавили в администрации.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге будут изменены схемы движения автобусов из-за репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне.

Схемы движения изменят 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. Речь идет об автобусах, которые курсируют по улицам Дорожной и 2-й Новосибирской с 9:00 до 14:00.