В Екатеринбурге на четыре месяца автобус № 28 изменил маршрут

Изменения связаны с модернизацией участка тепловой сети на улице Учителей, от Июльской до Сулимова. Перекрытый участок автобус будет преодолевать по улицам Уральской, Кондукторской, Омской и Сулимова. Остановку «Учителей» перенесут с улицы Учителей к дому № 57/2 на улице Уральской.