К утру в свердловские школы подали 30 тыс. заявок на запись первоклассников

Напомним, запись детей в школы стартовала 1 апреля. В Свердловской области в новом учебном году в первые классы планируют принять 55 тыс. детей, из которых почти половина будет учиться в Екатеринбурге. Для приема учеников готовы 978 образовательных организаций.