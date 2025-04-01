50 заявлений в секунду отправляли родители свердловских первоклассников

В Свердловской области в ночь на 1 апреля началась онлайн-запись детей в первые кассы. По данным департамента информационной политики, уральцы отправляли в среднем 50 заявлений в секунду, а в пиковые моменты — до 75 заявлений в секунду. В общей сложности к восьми утра поступило более 30 тысяч электронных заявлений.