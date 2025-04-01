50 заявлений в секунду отправляли родители свердловских первоклассников

В Свердловской области в ночь на 1 апреля началась онлайн-запись детей в первые кассы. По данным департамента информационной политики, уральцы отправляли в среднем 50 заявлений в секунду, а в пиковые моменты — до 75 заявлений в секунду. В общей сложности к восьми утра поступило более 30 тысяч электронных заявлений.
За первые два часа было обработано более 16 тысяч заявлений в Екатеринбурге, более 1,8 тысячи заявлений в Нижнем Тагиле и почти тысяча заявлений в Первоуральске.
«Из общего количества 6% заявлений оказались повторными, они появились, когда родители несколько раз отправляли анкету на одного ребенка», — говорится в сообщении.
"Первая волна подачи заявлений в первый класс продлится до 30 июня. 1 сентября за школьные парты сядут порядка 55 тысяч первоклашек.