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50 заявлений в секунду отправляли родители свердловских первоклассников

В ночь на 1 апреля на Среднем Урале стартовала онлайн-запись в первые классы.

В Свердловской области в ночь на 1 апреля началась онлайн-запись детей в первые кассы. По данным департамента информационной политики, уральцы отправляли в среднем 50 заявлений в секунду, а в пиковые моменты — до 75 заявлений в секунду. В общей сложности к восьми утра поступило более 30 тысяч электронных заявлений.

За первые два часа было обработано более 16 тысяч заявлений в Екатеринбурге, более 1,8 тысячи заявлений в Нижнем Тагиле и почти тысяча заявлений в Первоуральске.

«Из общего количества 6% заявлений оказались повторными, они появились, когда родители несколько раз отправляли анкету на одного ребенка», — говорится в сообщении.

"Первая волна подачи заявлений в первый класс продлится до 30 июня. 1 сентября за школьные парты сядут порядка 55 тысяч первоклашек.