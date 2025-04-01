В Волгограде временно ограничат проезд на кладбища

В связи с этими мероприятиями с 1 апреля по 4 мая, а также 19 апреля с 9.00 до 13.00 будет ограничен въезд на кладбища для всех транспортных средств. Исключение составят машины, перевозящие маломобильных граждан, а также специальный транспорт, в том числе экстренные службы и техника, задействованная в уборке и ритуальных услугах.