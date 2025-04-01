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В Волгограде временно ограничат проезд на кладбища

С 1 апреля по 4 мая в Волгограде будет ограничен доступ на кладбища в связи с проведением комплексной уборки в рамках месячника по благоустройству.

В Волгограде стартует комплексная уборка кладбищ, расположенных в черте города. Специализированные организации занимаются очисткой территорий от накопившегося мусора, а также приводят в порядок подъездные пути и выполняют другие работы по благоустройству, сообщает мэрия.

В связи с этими мероприятиями с 1 апреля по 4 мая, а также 19 апреля с 9.00 до 13.00 будет ограничен въезд на кладбища для всех транспортных средств. Исключение составят машины, перевозящие маломобильных граждан, а также специальный транспорт, в том числе экстренные службы и техника, задействованная в уборке и ритуальных услугах.

После 13.00 в будние дни доступ частного автотранспорта на кладбища будет восстановлен в обычном режиме.