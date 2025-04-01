В Китае восстановили облик древнего человека, жившего 16 тысяч лет назад

Специалисты из научных учреждений Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае реконструировали облик древнего человека, череп которого нашли в пещере Яхуай. Останкам примерно 16 тысяч лет. Об этом пишет издание «Большая Азия».
В процессе исследования использовались современные технологии, в том числе трехмерное моделирование и метод трехмерной геометрической морфометрии. Такие инновации помогли с высокой степенью точности воссоздать образ далекого предка.
Это открытие является вторым палеолитическим захоронением, обнаруженным на территории Китая, и имеет большую научную ценность. Ископаемые останки предоставляют данные о миграционных потоках, образе жизни, а также погребальных обрядах людей той эпохи.
В прошлом году ученые из Норвегии смогли установить подлинность 800-летнего скелета, найденного в колодце почти век назад. С помощью современных методов ДНК-анализа они подтвердили достоверность скандинавской саги о Сверрире, в которой рассказывают о событиях далекого 1197 года.