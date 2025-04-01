В Китае восстановили облик древнего человека, жившего 16 тысяч лет назад

В прошлом году ученые из Норвегии смогли установить подлинность 800-летнего скелета, найденного в колодце почти век назад. С помощью современных методов ДНК-анализа они подтвердили достоверность скандинавской саги о Сверрире, в которой рассказывают о событиях далекого 1197 года.