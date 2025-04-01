Крепость Владивостока может стать топовой достопримечательностью страны

Для каждого объекта-участника на сайте конкурса создадут дневник, где можно оставить впечатления и воспоминания. В прошлом сезоне в топ-30 вошёл национальный парк «Земля леопарда». Теперь у жителей и гостей Приморья есть шанс поддержать ещё одну знаковую локацию региона.