Крепость Владивостока может стать топовой достопримечательностью страны

Владивостокская крепость может попасть в число главных достопримечательностей России по итогам народного голосования. С 1 апреля стартовал второй сезон всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края» в рамках программы «Больше, чем путешествие». Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
Голосование за знаковые места страны продлится до 4 мая. Помимо Владивостокской крепости, в списке претендентов — более 500 культурных объектов. Победители войдут в туристические маршруты программы, а также будут представлены в онлайн-галереях «Памятные места Великой Победы» и «Россия — первая в мире!».
Как отметил руководитель агентства по делам молодёжи Приморья Роман Ковбас, крепость — не только исторический символ защиты дальневосточных рубежей, но и современное культурное пространство. В прошлом году на её территории прошёл фестиваль «ВДК фест» в рамках проекта «Молодёжная столица России».
Для каждого объекта-участника на сайте конкурса создадут дневник, где можно оставить впечатления и воспоминания. В прошлом сезоне в топ-30 вошёл национальный парк «Земля леопарда». Теперь у жителей и гостей Приморья есть шанс поддержать ещё одну знаковую локацию региона.
Конкурс проходит в трёх номинациях:
— «Точки притяжения»;
— «Пространство развития»;
— «Места добрых дел».
Подробности о проекте и условиях участия доступны в положении на официальном сайте конкурса.