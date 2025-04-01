Крякв, огарей и кохинхинов можно увидеть на ВДНХ в День птиц

«1 апреля в России отмечают Международный день птиц. Праздник посвящен охране пернатых, их разнообразию и роли в жизни человека. На территории выставки живут более 70 видов птиц, включая краснокнижных. Главными местами их обитания являются каскад Каменских прудов, Шереметьевская дубрава, воздушная экотропа и парк “Останкино”. Сейчас в Москву уже прилетели грачи, скворцы, зяблики, полевые жаворонки и трясогузки. В апреле на ВДНХ можно будет услышать трели певчих дроздов и пение зарянки, или малиновки (так еще называют этих нарядных птичек с оранжевой грудкой). А в мае начнут “выступать” самые известные пернатые певцы — соловьи. Они способны издавать множество мелодичных звуков, соединяя их в сложные композиции», — говорится в сообщении.