Крякв, огарей и кохинхинов можно увидеть на ВДНХ в День птиц

«1 апреля в России отмечают Международный день птиц. Праздник посвящен охране пернатых, их разнообразию и роли в жизни человека. На территории выставки живут более 70 видов птиц, включая краснокнижных. Главными местами их обитания являются каскад Каменских прудов, Шереметьевская дубрава, воздушная экотропа и парк “Останкино”. Сейчас в Москву уже прилетели грачи, скворцы, зяблики, полевые жаворонки и трясогузки. В апреле на ВДНХ можно будет услышать трели певчих дроздов и пение зарянки, или малиновки (так еще называют этих нарядных птичек с оранжевой грудкой). А в мае начнут “выступать” самые известные пернатые певцы — соловьи. Они способны издавать множество мелодичных звуков, соединяя их в сложные композиции», — говорится в сообщении.
На ВДНХ также можно увидеть синиц и дятлов, ворон, поползней, воробьев, пищух, сорок и соек, сов, ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников. Гостинцы для птиц лучше оставлять в деревянных домиках-кормушках, расположенных в окрестностях Садового пруда на территории парка «Останкино». Угощение для водоплавающих птиц, таких как кряквы, огари и утки-мандаринки, можно приобрести в вендинговых автоматах, установленных у Садового и Дворцового прудов в парке «Останкино». А пообщаться с домашними птицами и понаблюдать за их повадками можно на «Городской ферме» ВДНХ. Здесь представлены разные породы кур, например брама, галан, карликовые кохинхины. Здесь живут и солидные холмогорские гуси.