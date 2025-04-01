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Президент Гарварда заявил об угрозе для исследований без финансирования

Без поддержки правительства США важные исследования окажутся под угрозой, отметил Элан Гэрбер.

Источник: Аргументы и факты

Президент Гарвардского университета Элан Гэрбер выразил обеспокоенность тем, что без поддержки со стороны правительства США важные исследования могут оказаться под угрозой.

В своём обращении к сотрудникам университета Гэрбер подчеркнул, что прекращение финансирования может остановить жизненно важные исследования и поставить под угрозу инновации.

В письме, направленном во внутриуниверситетскую рассылку, Гэрбер сообщил, что он в курсе действий правительства США, которое пересматривает финансирование университета на сумму в 9 миллиардов долларов. Это может привести к сокращению программ в университете, больницах и других учреждениях.

В письме также отмечается, что правительство сообщило университету о пересмотре финансирования из-за опасений по поводу невыполнения университетом своих обязательств по сдерживанию и борьбе с антисемитизмом. Гэрбер подчеркнул свою поддержку идей борьбы с антисемитизмом и отметил, что Гарвардский университет за последние 15 месяцев приложил значительные усилия в этой области.

Ранее в связи с политикой сокращения государственных расходов, проводимой администрацией Дональда Трампа, Штаты временно прекратили выплаты во Всемирную торговую организацию.