Президент Гарварда заявил об угрозе для исследований без финансирования

В письме также отмечается, что правительство сообщило университету о пересмотре финансирования из-за опасений по поводу невыполнения университетом своих обязательств по сдерживанию и борьбе с антисемитизмом. Гэрбер подчеркнул свою поддержку идей борьбы с антисемитизмом и отметил, что Гарвардский университет за последние 15 месяцев приложил значительные усилия в этой области.