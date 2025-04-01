Экс-сотрудников Минобороны обвиняют в получении взятки свыше 5,5 млн рублей

По версии следствия, в период с 2016 по 2022 год между Минобороны РФ и компанией «Оборонтест» были заключены контракты на сумму около 1,5 млрд рублей. На обвиняемых лежала ответственность за контроль исполнения этих контрактов. В 2023—2024 годах они получили от заместителя генерального директора «Оборонтеста» Александра Сухарева взятку на сумму более 16 млн рублей за беспрепятственную приемку работ и покровительство.