Экс-сотрудников Минобороны обвиняют в получении взятки свыше 5,5 млн рублей

Бывшие сотрудники министерства обороны РФ Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин, обвиняемые в получении взятки на сумму более 16 млн рублей, также подозреваются в получении денег от заведующего кафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана Александра Борзова. Согласно материалам уголовного дела, сумма взятки от Борзова составила более 5,5 млн рублей.
«Чекмазов и Фомин обвиняются в получении взятки от заведующего кафедрой ФГБОУ ВО “МГТУ им. Н. Э. Баумана” Борзова А. Б. в виде денежных средств на общую сумму 5 миллионов 650 тысяч рублей», — указано в судебном акте.
Обвиняемые полностью признали свою вину, включая данный эпизод. Общая сумма незаконно полученных средств, согласно материалам дела, превышает 16 млн рублей. Уголовное дело в отношении Борзова по факту дачи взятки было прекращено, так как он активно сотрудничал со следствием и способствовал раскрытию преступления.
Чекмазов и Фомин, занимавшие должности в управлении перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России, обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в период с 2016 по 2022 год между Минобороны РФ и компанией «Оборонтест» были заключены контракты на сумму около 1,5 млрд рублей. На обвиняемых лежала ответственность за контроль исполнения этих контрактов. В 2023—2024 годах они получили от заместителя генерального директора «Оборонтеста» Александра Сухарева взятку на сумму более 16 млн рублей за беспрепятственную приемку работ и покровительство.
31 марта 235-й гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела по существу. В отношении Чекмазова изначально была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, позже измененная на подписку о невыезде. Фомину назначили домашний арест. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 18 млн рублей.
Ранее стало известно, что потерпевшие по делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова поддержали в суде иски о взыскании с фигурантов более чем 4,1 млрд рублей.