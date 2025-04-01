Уникальную схему движения ликвидируют во Владивостоке после дорожного ремонта

С 10 по 27 апреля будет поэтапно перекрываться движение от дома № 6 до дома № 8, в районе дома № 8 и между домами № 8 и № 8а. На время ремонта автобусы, следующие по улице Мордовцева на площадь Семёновскую, изменят маршрут и будут объезжать ремонтируемый участок дороги через улицу Фонтанную.