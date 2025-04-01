Уникальную схему движения ликвидируют во Владивостоке после дорожного ремонта

С 10 по 27 апреля будет поэтапно перекрываться движение от дома № 6 до дома № 8, в районе дома № 8 и между домами № 8 и № 8а. На время ремонта автобусы, следующие по улице Мордовцева на площадь Семёновскую, изменят маршрут и будут объезжать ремонтируемый участок дороги через улицу Фонтанную.
На улице Мордовцева отремонтируют и переустроят инженерные коммуникации, затем реконструируют дорогу. Уйдёт в небытие уникальная для Владивостока схема левостороннего движения, проезд по улице сделают односторонним. Также здесь появится небольшое общественное пространство: пешеходная зона, два сквера с лавочками и свежим озеленением.
Сейчас в городе уже начался ремонт улицы Жигура. Перекрытие дороги, которое повлекло изменение пути следования автобусов на нескольких маршрутах общественного транспорта, уже вызвало негативную реакцию жителей микрорайона: ближайшей остановкой для пассажиров стала «Улица Котельникова»; чтобы попасть туда, пассажирам нужно преодолеть очень крутой спуск, и это существенно снижает доступность общественного транспорта для маломобильных граждан.
А дорожные работы на улице Адмирала Горшкова могут отсрочить запуск троллейбусного маршрута в микрорайон Снеговая Падь. (Но пока официальная причина задержки запуска, изначально запланированного на начало второго квартала текущего года, это нехватка водительского состава — штат перевозчика ещё не укомплектовали).