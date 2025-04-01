В Хабаровском крае стартовал прием заявлений в первый класс

С 1 апреля родители будущих первоклассников могут подать заявления на зачисление в школу через портал «Госуслуги». В прошлом году этой услугой воспользовались более 9,3 тысячи семей в регионе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Чтобы подать заявление, нужно заполнить электронную форму на «Госуслугах» (оригиналы документов предоставить позже в школе). После можно отслеживать статус заявки в личном кабинете.
Первый этап продлится с 1 апреля по 30 июня. В этот период проходит зачисление по месту прописки. Предусмотрены льготные категории — дети сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и другие.
Второй этап начнется 6 июля и закончится 5 сентября. В это время идет запись в любую школу при наличии свободных мест.
В первые 15 минут было подано 728 заявлений, за час — 4715. В 2025—2026 учебном году школы края примут около 14 тысяч первоклассников.