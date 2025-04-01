В Хабаровском крае стартовал прием заявлений в первый класс

С 1 апреля родители будущих первоклассников могут подать заявления на зачисление в школу через портал «Госуслуги». В прошлом году этой услугой воспользовались более 9,3 тысячи семей в регионе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.