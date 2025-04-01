Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В смартфонах обнаружен новый вирус: троян крадет аккаунты, подменяет номера и следит за активностью жертвы

На новых смартфонах Android нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Киберпреступники усовершенствовали троянскую программу, который дает почти неограниченные возможности по контролю над телефоном. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского», передает РБК.

Речь идет о модифицированной версии Triada, которая распространяется в прошивках смартфона, попадая в каждый процесс на смартфоне.

Вирус может красть аккаунты пользователей, отправлять сообщения от их лица, подменять номера во время звонков, а также следить за активностью в браузерах и блокировать сетевые соединения. Наткнуться на зараженные гаджеты можно в неавторизованных онлайн-магазинах.

«Вероятно, на одном из этапов цепочка поставок оказывается скомпрометированной, поэтому в магазинах могут даже не подозревать, что продают смартфоны с Triada», — сообщил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.

По данным специалистов, от новой версии Triada уже пострадало свыше 2,6 тысяч пользователей в разных странах. С июня прошлого по март этого года создатели этого вируса перевели на свои криптокошельки примерно 270 тысяч долларов в криптовалюте. Однако в реальности сумма может быть больше, поскольку криптовалюту Monero невозможно отследить.

Эксперты советуют покупать смартфоны только у авторизованных продавцов, устанавливая на них защитные решения.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о первых признаках появления вредоносной программы в телефоне. Среди прочего появляются сбои, неизвестные приложения, быстрый расход аккумулятора, всплывающие окна, SMS и звонки с неизвестных номеров.