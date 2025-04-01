В смартфонах обнаружен новый вирус: троян крадет аккаунты, подменяет номера и следит за активностью жертвы

По данным специалистов, от новой версии Triada уже пострадало свыше 2,6 тысяч пользователей в разных странах. С июня прошлого по март этого года создатели этого вируса перевели на свои криптокошельки примерно 270 тысяч долларов в криптовалюте. Однако в реальности сумма может быть больше, поскольку криптовалюту Monero невозможно отследить.