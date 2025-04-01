Не до смеха: В Кишиневе отключат электричество — рассказываем, кто 1 апреля проведет весь день без света

Сотни столичных потребителей временно останутся сегодня без электричества.
Публикуем список адресов:
Центр:
- А. Пушкина, 58, 58/1, 60, 60/1, 60/2, Д. Кошбук, 30, 30/1−30/11, Г. Уреке, 56/1, 64, Романэ, 1, Шипотелор, 2, А. Влахуцэ, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 9999, — с 13:00 до 17:00.
- А. Космеску, 25B, Ганя Ион, 1−17, 2−20, Г. Асаки, 1−9, 8−32, Г. Маларчук, 1, ½, 5A, 7, 2−14, М. Ломоносова, 1−3, 9−37, 2−4, 4A, 8−26, 26A, 26V, В. Александри, 2 — с 08:50 до 13:00.
- Малая Малина, 68/1, 70, 70/2, 70/3, 70/4, 72, В. Короленко, 59/3 — с 09:30 до 17:30.
Чеканы:
- Д. Латинэ, 19/6, 21, 21/1, 21/5, 23, 48, 48B, Н. Милеску-Спэтару, 1, 1/1, ½, 2/2, ⅔, 3, 3/1, П. Заднипру, 18 — с 08:45 до 11:00.
- Узинелор, 201/1, 201/10, 201/11, 203, 205/6, 209/1, 209/4, 210 — с 09:00 до 17:00.
- А. Руссо, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/5, 61/6, 63, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 65, 65/1, 9999, Мирча чел Батрын, 1, 1A, 1/1, ½, 3, 3A, ¾ — с 09:20 до 17:00.