Министерство ЖКХ: 569 тысяч семей стоят в очереди на жилье в Беларуси

По словам специалиста, в очередях на жилье по областям страны стоит 5,5−6% белорусов, а в Минске — 9%, то есть всего 569 тысяч семей. Якушова отметила, что за последние пять лет количество очередников снизилось на 12%, или на 80 тысяч семей. Она добавила, что с очереди фактически снята целая Минская область, где сегодня 82 тысячи семей, которые хотят улучшить жилищные условия.