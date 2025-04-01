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Министерство ЖКХ: 569 тысяч семей стоят в очереди на жилье в Беларуси

Министерство ЖКХ сказало про снижение числа очередников на жилье в Беларуси за пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Министерство ЖКХ сообщило, что 569 тысяч семей стоят в очереди на жилье в Беларуси. Подробности БелТА озвучила заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Надежда Якушова.

По словам специалиста, в очередях на жилье по областям страны стоит 5,5−6% белорусов, а в Минске — 9%, то есть всего 569 тысяч семей. Якушова отметила, что за последние пять лет количество очередников снизилось на 12%, или на 80 тысяч семей. Она добавила, что с очереди фактически снята целая Минская область, где сегодня 82 тысячи семей, которые хотят улучшить жилищные условия.

Замначальника уточнила, что практика показывает следующее: те, кто действительно хотят построить квартиру или дом, указанный вопрос решают за год-два, максимум — за пять лет.

— Положительную роль сыграла политика в отношении многодетных семей, которых исполкомы включают в списки на строительство в течение, — заметила Якушова.

Вместе с тем она обратила внимание, что в Минске наблюдается тенденция снижения динамики становящихся на учет многодетных семей. Так, за год становится больше на 600−800, а ранее каждый год добавлялось более 1000.

Тем временем минский нотариус разъяснила нюансы наследования приватизированных квартир: «Часть квартиры может достаться бывшему родственнику, о котором все забыли думать».

Кстати, МАРТ заявил о фактах завышения цен на яблоки и картофель в Беларуси.

А еще мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения: «Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь».