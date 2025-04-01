В Пулково запускают новые рейсы из Петербурга в Махачкалу и Горно-Алтайск

С понедельника, 31 марта, маршруты полетов авиакомпании Nordwind в Пулково расширились за счет новых рейсов. Самолеты теперь будут летать из Санкт-Петербурга в Махачкалу и Горно-Алтайск, сообщили в пресс-службе перевозчика.