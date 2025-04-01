Из-за тумана в аэропорту Сочи задержаны три рейса

Вечером 31 марта 12 из 14 самолетов, направленных на запасные аэродромы, приземлились в Сочи. На запасных площадках оставались два рейса: во Владикавказе (U6−321 Екатеринбург-Сочи компании «Уральские авиалинии») и в Махачкале (DP-6941 Москва-Сочи авиакомпании «Победа»). Борт из Махачкалы прибыл в Сочи в 3:45 по мск, а из Владикавказа в 1:22.