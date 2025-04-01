Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за тумана в аэропорту Сочи задержаны три рейса

Утром 1 апреля в аэропорту Сочи задержаны три авиарейса из-за тумана. По информации онлайн-табло воздушной гавани, отложены вылеты в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Источник: Коммерсантъ

Шесть ранее задержанных самолетов уже вылетели к местам назначения. Пассажиры рейсов в Санкт-Петербург (авиакомпания «Аэрофлот») и Москву («Победа») сейчас проходят регистрацию. В связи с задержкой вылета самолета авиакомпании «Россия» в Екатеринбург изменено расписание вечернего возвращения в Сочи.

Вечером 31 марта 12 из 14 самолетов, направленных на запасные аэродромы, приземлились в Сочи. На запасных площадках оставались два рейса: во Владикавказе (U6−321 Екатеринбург-Сочи компании «Уральские авиалинии») и в Махачкале (DP-6941 Москва-Сочи авиакомпании «Победа»). Борт из Махачкалы прибыл в Сочи в 3:45 по мск, а из Владикавказа в 1:22.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах до прибытия в аэровокзал.