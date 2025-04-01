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Участок дороги в Иглинском районе Башкирии будет закрыт из-за паводка еще три дня

В Башкирии участок Южного обхода села Иглино будут перекрыт еще три дня.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 1 апреля, в Иглинском районе Башкирии продлили перекрытие дороги. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В минувшую пятницу, 28 марта, власти ограничили движение для всех видов транспорта на четвертом километре Южного обхода села Иглино.

Ограничения связаны с подъемом уровня паводковых вод. Первоначально они должны были продлиться до сегодняшнего утра, однако их продлили еще на трое суток — до 18:00 4 апреля.

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